Akşama ne pişirsem diyenlere yalancı Boşnak mantısı tarifi

Akşama ne pişirsem diye düşünenler için yalancı Boşnak mantısı tarifi hazırladık. Milföy hamuru kullanılarak yapılan yalancı Boşnak mantısı tarifi için milföy hamuru, kıyma, soğan, sarımsak, yoğurt gerekli. Yalancı Boşnak mantısı pişirmek ise çok kolay.

Akşama ne pişirsem diye düşünenler için kolay bir yemek tarifi hazırladık. Milföy hamurundan yalancı Boşnak mantısı tarifi hem kolay hem de lezzetli bir akşam yemeği tarifi olabilir. Yalancı Boşnak böreği tarifini ister aileniz için bir akşam yemeği isterseniz misafirlerinize ikramlık olarak sunabilirsiniz. Yalancı Boşnak mantısı için gerekli malzemeler arasında 1 paket milföy hamuru, 200 gram kıyma, 1 adet orta boy kuru soğan, tuz, karabiber, kimyon var.

Yalancı Boşnak mantısının yapımı için önce kıymalı harcı hazırlayarak işe başlayın. Derin bir kaseye kıyma koyun ve kıymanın üzerine soğanı rendeleyen. Üzerine tuz, karabiber ve kimyon eklenir ve güzelce karıştırılır.

Kare milföy hamurlarının her birini 4 küçük kare olacak şekilde kesilir.

Küçük karelerin ortasına kıymalı iç harcından koyulur ve bohça şeklinde kapatılır (çapraz karşılıklı kenarlar ortada birleştirilir).

Şekillendirilen yalancı boşnak böreği, kapatma yerleri alta gelecek şekilde ters çevrilerek, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. Bütün hamurlar bu şekilde yapılıp bitirilir ve tepsiye yerleştirilir. Önceden ısıtılmış 200° fırında, üzerileri kızarıncaya kadar pişirilir.

Pişirilen yalancı boşnak böreği fırından alınır.Arzuya göre yoğurtlu tereyağlı sos veya yoğurt, nane ve kırmızı pul biberli dip sos eşliğinde servise sunulur.

Not; Milföy hamurunun sayısını arzuya göre ayarlayabilirsiniz.

Bu nefis Yalancı Boşnak Böreği Tarifi için Enise Uslu Tosun‘a çok teşekkür ederiz.