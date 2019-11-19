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Kemal Öztürk'ten FETÖ yakıştırmalarına sert tepki! Ahlaksızca...

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Gazeteci Kemal Öztürk, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan FETÖ'cü yakıştırmalarına çok sert tepki gösterdi. Öztürk ''hakkımda fikir beyan edenler baş göz üstüne. Ancak ahlaksızca iftiralar atanlar için yargı süreci başlattım'' dedi.

Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığını yapmış Kemal Öztürk’ün, '' gazete manşetlerini bana gönderip uygun mudur diye soruyorlardı ve öyle yayınlıyordu” sözlerinin üzerinden tartışmalar devam ediyor.

Dün Ahmet Hakan Kemal Öztürk’ü isim vermediği için cesaretsizlikle suçlamış, Öztürk ise Twitter hesabından Hakan’ı Hürriyet’teki işten çıkarmalara sesiz kalmakla suçlayıp ''Cesaret gösterilecek yeri karıştırmamak lazım’’ demişti.

FETÖ iddialarına fena kızdı! Ahlaksızca iftiralar atanlar...

Bugünse sosyal medyada Kemal Öztürk’le ilgili FETÖ iddiaları yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Öztürk’ü hedef aldı. Öztürk ise Twitter hesabından FETÖ’yle ilgili kendisine iftira atıldığını savunup bu iddiaları gündeme getirenler hakkında yargı süreci başlatacağını duyurdu. 

İşte Öztürk’ün o tweeti:

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