Çorum'da işçiler buldu 2 bin yıllık lahitin kapağı açıldı içinden çıkanlar şaşırttı

İskelet antropoloji yetkililerine teslim edildi: Lahitte bulunan cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi olduğu sanılan tarihi bulgular, incelenmek üzere müze laboratuvarına, iskelet ise Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü yetkilerine teslim edildi. Bölgede, müze müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi