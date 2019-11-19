Çorum'da işçiler buldu 2 bin yıllık lahitin kapağı açıldı içinden çıkanlar şaşırttı
ÇORUM'da belediye işçilerince sürdürülen yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahit bulundu. Uzmanlarca gerçekleştirilen kazıyla içerisinden insan iskeleti parçaları, pişmiş toprak tabak parçasına ait parçalar bulunan lahit, bulunduğu alandan çıkarılıp incelenmek üzere Çorum Müzesi'ne götürüldü.
Kent merkezindeki bir bölgede belediye ekiplerince yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları sırasında zeminden yaklaşık 70 santimetre derinliğinde lahde rastlayan işçiler, durumu Çorum Müzesi yetkililerine bildirdi. Polis ekipleriyle bölgeye gelen müze uzmanları, lahdin bulunduğu alanda inceleme yaptı.
İçinden çıkanlar müzeye götürüldü: Uzmanlarca gerçekleştirilen kurtarma kazısıyla, içerisinden insan iskeleti parçaları, pişmiş toprak tabak parçasına ait parçalar bulunan lahit, bulunduğu alandan çıkarılıp Çorum Müzesi'ne götürüldü.
İskelet antropoloji yetkililerine teslim edildi: Lahitte bulunan cam parçaları ve pişmiş topraktan yapılmış parfüm şişesi olduğu sanılan tarihi bulgular, incelenmek üzere müze laboratuvarına, iskelet ise Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü yetkilerine teslim edildi. Bölgede, müze müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi
Koruma altına alındı: İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, açıklamada bulanarak, müze bahçesinde koruma altına alınan 2 metre 72 santimetre uzunluğundaki lahdin, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu söyledi.