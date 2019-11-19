KYK burs ödeme takvimi 2020 ilk ödeme ne zaman hangi ayda?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK sonuçları açıkladı. Peki devlet tarafından ödenen KYK burs ödemeleri ne zaman, hangi ayda yapılacak? KYK burs ödemesi ilk kez 2020 yılında Ocak ayında yapılacak. KYK burs ödemesi TC'nin son rakamlarına göre ayın 6-10 arasında yapılır.

KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak, 2020 yılında ilk ödeme ne zaman yapılacak araştırması başladı. 550 lira ile 1600 lira arasında değişen KYK burs ödemesi 2020 yılında Ocak ayında yapılacak.

KYK bursları ne zaman yatar: KYK bursunun verileceği zaman olarak iki farklı tarih öne çıkıyor. Birisi Kasım birisi ise Ocak.

1) Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

*TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

*TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

*TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle

*TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9'u itibariyle

*TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10'u itibariyle

2) 2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

KYK 2020burs ücreti ne kadar: Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu..

KYK bursunu kimler alabilir: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK burs ve geri ödemeli krediler hangi bankaya yatar:

Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilecekler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKART'larını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilecekler.