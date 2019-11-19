'Seni son kez uyarıyoruz'! MHP'li Belediye Başkanının aracını kurşunladılar

KARAMAN’da MHP'li ilçe belediye başkanının özel aracı gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak üzerine not bırakıldı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun Pazar Mahallesindeki evinin önünde park halinde duran 42 K 3540 plakalı ait hafif ticari aracı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Aracın camına ‘Seni son kes uyarıyoruz' notu bırakıldı.

Kurşunlanan aracın camları kırılırken, maddi hasar oluştu. Yaşanan olayın ardından polise haber verildi. Polis aracın etrafında güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi kurşunlanan araçta inceleme yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu konuyla ilgili olarak: “Dün akşam evde misafirlerim vardı. Misafirlerimizi yolcu ettikten sonra uyumak için hazırlanırken dışardan gelen silah sesleri ile irkildik. Dışarı çıktığımızda aracımın kurşunlandığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Olay yerinde inceleme başlattılar” diye konuştu.

Şüpheli plakasız araç

Başkan Boyacıoğlu kendisine dün şehir merkezinde plakasız gezen bir araç olduğu söylendiğini belirterek, “Şüpheli aracın bu olabileceği üzerinde duruluyor. Bizim beldemiz sessiz sakin bir beldedir. Bu saldırıyı kimin yapabileceğine dair bir fikrim yok. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.