HABER /  GÜNCEL

Kızına 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunan baba serbest kaldı anne isyan etti

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da öz kızına 4 yaşından 14 yaşına kadar cinsel istismarda bulunan baba serbest kaldı. Anne "aşiret üstüne örtüyor' diyerek isyan etti.

Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan S.N.K., TIR şoförü, babası A.K.’nin kendisine 4 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğuna ve artık dayanamadığına ilişkin not bırakarak evi terk etti. Ardından öğrenim gördüğü imam hatip lisesine giden S.N.K., rehber öğretmenine durumu anlattı. Rehber öğretmeni de polise haber verdi. Bunun üzerine S.N.K. koruma altına alınarak Sevgi Evi’ne yerleştirildi.

Babanın ifadesi : Eşim okulu şirk görüyordu

Evde bulduğu notu okuyan S.N.K.’nin ev kadını annesi Z.K., 15 yıllık eşi, 4 çocuğunun babası A.K.’den şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadesi alınan A.K., "Eşim okulu 'şirk' olarak görüyor ve kızımı göndermek istemiyordu. Bundan 15 gün önce kızım beni aradı ve ‘Beni okula göndermezsen sana çok kötü şeyler yapacağım’ dedi. Bu yüzden iftiraya uğradım" diye kendini savundu. A.K., ifadesinin ardından serbest  bırakıldı.

Anne anlattı : Bizi evden gönderip taciz ediyormuş

Maddi durumu olmadığı için boşanma davası açamadığını söyleyip, çocuklarıyla bir akrabasının yanına yerleşen Z.K., eşinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Z.K., şunları söyledi:

-"Diğer 2 kızım okuyor. Okulu şirk olarak görsem, onların okumasına neden izin vereyim? Çocuğumu küçüklüğünden bu yana istismarda bulunuyormuş. Bir öz baba bunu nasıl yapabilir? 

Ben bunu daha önce sezmiştim, ama emin değildim. Sürekli beni diğer çocuklarımla bir yerlere gönderiyordu.

-‘Ağabeyine git, komşuya git, tekstil işine gir’ diyordu. S.N.K. ile yalnız kalmak istiyordu hep. Kendisi işsiz bir zamanında 4 ay evde oturdu, yapmadığı işkence kalmamış.

Evde kalıp taciz etmiş
-O sırada ben tekstilde çalışıyordum, temmuzun sıcağında eve geldiğimde evlerin pencereleri, perdeleri kapalı görüyordum. Evde pervane bile yok. Çocuğumun geleceğini mahvetti. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz bu olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de dışarıda rahatça gezdiği için şikayetimi geri almam konusunda beni tehdit ediyor."

İlgili Haberler
Saçlarını yolmaya başlayan 14 yaşındaki kız cinsel istismar kurbanı çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Güleda Cankel'in sevgilisi Zafer Pehlivan'ın ifadesi ortaya çıktı paylaşımı kan dondurdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank-palet fabrikası yanıtı
Bahçeli'den EYT çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz
HDP'den bomba erken seçim hamlesi! HDP'li vekiller topluca istifa edecek deniliyor
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ceza indirimi ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S400 açıklaması : Trump'a bizzat söyledim
Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a Alman Tıp Ödülü verildi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ara tatil için 700 etkinlik planladı
Güleda Cankel olayı nedir öldürülen Güleda Cankel kimdir?
EYT son durum 19 Kasım EYT'liler için haberi Erdoğan verdi
Erdoğan duyurdu: MYK'da arkadaşlarıma Kılıçdaroğlu için talimat verdim
Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan Instagram'dan ölümü böyle duyurdu
Güleda Cankel sevgilisi tarafından öldürüldü son paylaşımı
Yorumlar