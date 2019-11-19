Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank-palet fabrikası yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tank-palet fabrikası ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Türk-Katar ortaklığına devretmişler tank palet fabrikasını, kaça devrettin? Neden gizli kararname çıkarıyorsun?" sorusunu yöneltti.

"Sanat bir ülkenin entelektüel düzeyini gösterir. Sanat alanında güçlü olanlar yumuşak güçte daha güçlü olur." diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'i ve Jale Birsel'i anarak "Onları asla unutmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder" sözlerine yanıt verdi. Masaya vura vura konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Her CHP'li bir bay Kemal'dir"

Salondakilerin alkışlarıyla coşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Bay Kemal olmak için tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için rüşvet alan adamı büyükelçi ilan etmeyeceksin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir."

'Başörtülü kadınlara saldırı' haberi

İstanbul Karaköy’de başka bir kadın tarafından darp edilen ve basında “Başörtülü kadınlara saldırı” başlığıyla haber olan olaya tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. Hiç kimse unutmasın hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Arayıp morallerinin bozulmamasını istedim"

-Herkesin kimliği, yaşam tarzı, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız zaten. Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. Bu ülkede buy tür provokasyonlar olabilir ama asla üzülmeyin dedim. Moralini bozarsanız bunların amacına ulaştığını gösterirsiniz dedim. Hiç kimse unutmasın hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum.

Kendisine şu soruyu da sordum; bana bir tane ülke gösterin kendi silah fabrikasını yabancı bir ülkeye kiralasın?

"Neden gizli kararname çıkarıyorsun?"

-Birileri bir şeyler almış. Birileri yurt dışındaki bankalarına para yatırmış, kesin. Kesin olmazsa benim mal varlığımı araştırmazsan namertsin diyebiliyor musun? Diyemiyorsun!. Türk-Katar ortaklığına devretmişler tank palet fabrikasını, kaça devrettin? Neden gizli kararname çıkarıyorsun? Sen kararnameyi gizliyorsun, demek ki bu milletten bir şeyi gizliyorsun. Özellikle benim öğrenmemi istemiyorsun. Senin boyun buna yetmez, ben her şeyi öğrenirim. Bunu soracağım da daha bir protokol var. O protokolü de gizliyorlar. Tank palet dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Bu beyler çalıştıracaklar, asker bizim, tezgâhlar, fabrika bizim, orada mal üretilecek, bana satacaklar.

"Hangi gerekçeyle ihaleyi yapmadın?"

Ben üretiyorum zaten, neden bana satıyorsun? Ben bunu soruyorum zaten. Efendim 'Kılıçdaroğlu bilmez, biz onu işletmesi için devrettik.' Kaça devrettik kardeşim? Hangi gerekçeyle ihaleyi yapmadın? Sana bu yetkiyi kim verdi? Bu soruların tamamı havada. Onlar sanıyorlar ki biz bunları söyleyince Kılıçdaroğlu geri adım atacak! Ne Kılıçdaroğlu, ne CHP ne de 82 milyon geri adım atmayacak. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de adaletsizliğin boyutunu gösteriyor. Devletin malının nasıl birilerine peşkeş çekildiğini gösteriyor. Var mı böyle bir örnek? Yok. Peki sen neden kiralıyorsun? Üstelik bedavaya!