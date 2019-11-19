HDP'den bomba erken seçim hamlesi! HDP'li vekiller topluca istifa edecek deniliyor

Terör soruşturmaları kapsamında çok sayıda belediye başkanının görevden alınması sonrası HDP'nin gündeminde farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. Son gelen iddialara göre; HDP ülkeyi erken seçime götürmek için topluca istifa etmeyi planlıyor.

3 büyükşehir,bir il, 19 ilçe ve bir de belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediye başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanması sonrası çıkış yolu arayan HDP için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Halkların Demokratik Partisi, milletvekilleri ve belediye başkanları erken seçim için istifayı düşünüyor.

HDP'liler konuyu görüşmek için Ankara'da toplanacak.

Yarın Ankara Hilton Otel'de yapılacak toplantıda, 19 Milletvekilinin istifa edip Anayasa gereği zorunlu ara seçime gidilmesi konusunda karar verilecek.

Meclis'te 11 boş sandalye var

Anayasa'nın 78. maddesine göre, TBMM üyeliklerinde en az 30 boşalma olduğu taktirde 3 ay içinde ara seçim yapılması gerekiyor. TBMM'de halen 11 boş sandalye var ve 19 Milletvekili daha istifa ederse, ara seçim gerekecek.

HDP'ye ait belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanıp belediye başkanları da tutuklanınca yaşananlara HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman tepki gösterdi.

HDP'li vekillerin ve belediye başkanlarının toplu istifalarla ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirten Karaman, "Fiilen tasfiye edilen/edilmek istenen bir HDP var. HDP'nin elinde ise toplu istifa ederek ara seçim ile hodri meydan deme imkanı var. TBMM istifaları kabul eder ve ara seçim olursa ne ala: Yeni bir çıkış olabilir" dedi.

İlk olarak Sırrı Sakık dile getirdi

TBMM'yi ara seçime götürmek için istifa önerisini de ilk kez eski milletvekili, eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık dile getirdi.

Sakık, belediyelere kayyum atamayı durdurmak için, başta TBMM olmak üzere HDP'nin seçildiği tüm sandalyeler ve makamlardan istifa edip, milletvekili ara seçimi ile belediyelerde sandığın zorlanması önerisini getirdi.

HDP, konuyu görüşmek için Ankara'da toplanıyor

Demirtaş'ın avukatı gibi bir çok kesimden de aynı çağrılar gelince HDP Genel Merkezi hareketlendi. Partinin seçimle iş başına gelmiş organlarında bulunanlar da dahil tüm kesimlerinin yarın Ankara Hilton Otel'inde geniş katılımlı toplantı ile konuyu ele alması kararına varıldı.

"TBMM'de boş sandalye sayısı 30 milletvekiline ulaşması halinde ara seçim zorunlu oluyor''

Anayasa'nın 78'inci maddesine göre; TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir.

Üye tam sayısı olan 600'ün %5'i, 30 milletvekiline denk geliyor. Ancak Meclis'te ölüm ve milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle zaten 11 eksik var ve sandalye sayısı 589'a indi. Bu durumda 19 milletvekilinin daha istifasıyla boş sandalye sayısının 30 milletvekiline ulaşması halinde 3 ay içinde ara seçim zorunlu oluyor; seçimin üzerinden 30 ay geçmesi kuralı geçerliliğini yitiriyor. Çünkü Meclis'in üçüncü büyük partisi olan HDP'nin bu zorunluluğu sağlayacak iki katı oranında, 62 sandalyesi bulunuyor.