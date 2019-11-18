MetroPOOL'den bomba anket! Bugün seçim olsa kilit parti baraj altında kalıyor

İnternet Haber

MetroPOLL araştırma şirketinin yayınladığı son anket sonuçlarına göre son iki ayda AK Parti'nin ve MHP'nin oylarında artış meydana geldi. Bugün seçim olsa kilit konumda olan parti ise baraj altında kalıyor.

AK Parti'yi destekleyenlerin oranı 33'den, yüzde 35'e, MHP'yi destekleyenlerin oranı da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseldi. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin oylarında ise düşüş gözlendi.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yaptığı "Türkiye'nin Nabzı Eylül ve Ekim Ayı Araştırmaları" başlığıyla yayımlanan son ankette siyasi partilerin oy oranlarında iki ayda yaşanan değişiklik araştırıldı.

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Ak Parti ve MHP'nin oylarında artış var

Anketin sonucuna göre AK Parti ile MHP'nin oylarında artış, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarında ise düşüş görüldü.

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Anketlerin sonuçları şöyle:

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