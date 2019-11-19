Erdoğan duyurdu: MYK'da arkadaşlarıma Kılıçdaroğlu için talimat verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" iddiasını sık sık gündeme getiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için MYK'da talimat verdiğini belirterek "Anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Erdoğan, konuşmasında "Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına verdiği yanıt şöyle:

"Bu konuyu defalarca izah ettik"

"Sakarya'daki tank palet fabrikası… Bu konuyu defalarca izah ettik. Bilgileri belgeleri kamuoyu ile paylaştık. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğunu sadece işletme hakkının belli bir süre ile Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı.

"Yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor"

Bu süreçte de 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel bir hale geleceği de bu anlaşmanın kayıtları arasında vardır.

Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor.

Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor.

"MYK'da arkadaşlarımıza talimatı verdim"

Onun için dün MYK'da arkadaşlarımıza şu talimatı verdim. Bu konuyu sayın genel başkana ilkokul bile değil ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak görüntüsüz anlamayabilir."