HABER /  POLİTİKA

Erdoğan duyurdu: MYK'da arkadaşlarıma Kılıçdaroğlu için talimat verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" iddiasını sık sık gündeme getiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için MYK'da talimat verdiğini belirterek "Anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Erdoğan, konuşmasında "Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına verdiği yanıt şöyle:

"Bu konuyu defalarca izah ettik"

"Sakarya'daki tank palet fabrikası… Bu konuyu defalarca izah ettik. Bilgileri belgeleri kamuoyu ile paylaştık. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğunu sadece işletme hakkının belli bir süre ile Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı.

"Yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor"

Bu süreçte de 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel bir hale geleceği de bu anlaşmanın kayıtları arasında vardır.

Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor.

Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor.

"MYK'da arkadaşlarımıza talimatı verdim"

Onun için dün MYK'da arkadaşlarımıza şu talimatı verdim. Bu konuyu sayın genel başkana ilkokul bile değil ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak görüntüsüz anlamayabilir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tosuncuk Mehmet Aydın ortaya çıktı! Çiftlik Bank mağdurları peşine düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'den bomba erken seçim hamlesi! HDP'li vekiller topluca istifa edecek deniliyor
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ceza indirimi ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S400 açıklaması : Trump'a bizzat söyledim
Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a Alman Tıp Ödülü verildi
'Seni son kez uyarıyoruz'! MHP'li Belediye Başkanının aracını kurşunladılar
Kemal Öztürk'ten FETÖ yakıştırmalarına sert tepki! Ahlaksızca...
ÖNCEKİ HABERLER
Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan Instagram'dan ölümü böyle duyurdu
Çin'de skandal ifşa! Devlet sırrını alenen dergiye bastılar
2019'da kara cuma hangi gün yapılacak indirim saatleri
KYK burs ödeme takvimi 2020 ilk ödeme ne zaman hangi ayda?
Ellerim ve ayaklarım sürekli üşüyor diyenler dikkat!
Obdusman nedir ne iş yapar kısaca obdusmanlık ne demektir?
Yorumlar