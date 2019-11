Güleda Cankel sevgilisi tarafından öldürüldü son paylaşımı

ISPARTA'da öğrenci olan Güleda Cankel sevgilisi tarafından öldürüldü. Türkiye'nin gündemine oturan Güleda Cankel olayına ise sosyal medyadan tepki yağdı. Peki henüz 19 yaşında öldürülen Güleda Cankel kimdir, aslen nereli ve son instagram paylaşımı neydi?

Türkiye'de bitmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Daha 19 yaşında hayatının baharında olan üniversite öğrencisi Güleda Cankel sevgilisi tarafından önce boğulmak istendi genç kız direnince bıçakla öldürüldü. Bu olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı, tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki Güleda Cankel olayı nedir, Güleda Cankel kimdir?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19) eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay dün saat 13.30 sıralarında Isparta Fatih Mahallesi’ndeki bir apartta meydana geldi. Ailesi Muğla'da yaşayan Güleda Cankel, Muğla'dan Isparta'ya gelen yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu eski sevgilisi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

Tartışmanın ardından eski sevgili önce Güleda Cankel’i boğma girişiminde bulundu. Genç kızın direnmesi üzerine Zafer P. Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: Güleda Cankel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta'ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel, yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacak. Cankel'in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel’in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti” notunu düştü. Zafer P.’nin hesabının açıklama kısmına da “Ömrü kısa, sevgisi sevgisi sonsuz kelebeğim” yazarak kalp koyduğu görüldü.

BABANIN GÖZYAŞLARI: Güleda Cankel’in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel’i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla’da toprağa verilmek üzere yola çıktı.

‘SEVER Mİ HER KALP KATİLİNİ’: Güleda Cankel’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, yürek burktu. Cankel’in, öldürülmeden bir gün önce 17 Kasım’da, Twitter hesabındaki son paylaşımında, ‘Kapatın şehrin ışınlarını günahı düşümde kalsın’ yazdığı görüldü.

Cankel’in önceki günlerde ise ‘Nefes almak değilmiş yaşamak’, ‘Mutlu ol her şey yolunda gittiği için değil her şeyi yoluna sokabilecek güce sahipsin diye’ yazdığı ortaya çıktı.

Güleda Cankel’in 14 Kasım’daki paylaşımında ‘Sever mi her kalp katilini’ yazdığı, bir diğer paylaşımında ise ‘İnsanları tanıdıkça kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum’ yazdığı görüldü