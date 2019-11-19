Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı söylentileri doğruladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, HDP'nin ara seçim planı iddiasının konuşulduğu günlerde AK Parti Grup Toplantısı'nda milletvekillerine verdiği talimat erken seçim tartışmalarını alevlendirdi.

Siyasette erken seçim tartışmaları yeniden gündemde. HDP'nin ülkeyi erken seçime götürmek için topluca istifa etmeyi planladığı iddiası konuşuluyor.

İşte bu atmosferde bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Partisinin haftalık grup toplantısında Erdoğan, milletvekillerinden seçim bölgelerinde çalışmaları yönünde talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde milletvekillerinin seçim bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğini de vurguladı.

"AK Parti grubundaki her bir arkadaşımın bu iki ağır vazifeyi hakkıyla yerine getirebilecek kapasiteye, dirayete ve beceriye sahip olduğuna yürekten inanıyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Seçim bölgesinin tümünde çalışın halkın hal ve hatırını sorun

"Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Bölgesine gidecek ve bölgesinde sadece her zamanki uğrak yerlerine değil, bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle veya köylerine kadar gidip, oralardaki vatandaşlarımızın hal ve hatırını soracak, muhtarlarla görüşmeleri yapacak ve ondan sonra da bize ulaşması gerekenleri bize ulaştıracak. Bakan yardımcılarımıza ulaştırılması gerekenleri de bakan yardımcılarımıza ulaştırmak suretiyle bu çalışmalarımızı çok daha zinde olarak yürüteceğiz. Yani AK Parti milletvekili olmak demek, sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil, Ankara'daki çalışmaları takip edip, ondan sonra da bunu kendi il ve ilçeleriyle sağlıklı bir şekilde koordine etmektedir."

HDP'nin ara seçim planı iddiası

3 büyükşehir, bir il, 19 ilçe ve bir de belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediye başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanması sonrası çıkış yolu arayan HDP için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Halkların Demokratik Partisi, milletvekilleri ve belediye başkanları erken seçim için istifayı düşünüyor. HDP'liler konuyu görüşmek için Ankara'da toplanacak.

Yarın Ankara Hilton Otel'de yapılacak toplantıda, 19 Milletvekilinin istifa edip Anayasa gereği zorunlu ara seçime gidilmesi konusunda karar verilecek.

19 Milletvekili daha istifa ederse, ara seçim gerekecek

Anayasa'nın 78. maddesine göre, TBMM üyeliklerinde en az 30 boşalma olduğu taktirde 3 ay içinde ara seçim yapılması gerekiyor. TBMM'de halen 11 boş sandalye var ve 19 Milletvekili daha istifa ederse, ara seçim gerekecek.