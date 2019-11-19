HABER /  SPOR

Barcelona ve Real Madrid'den Ahmed Kutucu'ya kanca

A Milli formayı ilk kez Andorra maçında giyen ve Almanların tehdidine boyun eğmeyen Ahmed Kutucu için Barcelona ve Real Madrid sıraya girdi.

Almanya yerine Türkiye'yi tercih eden ve ay-yıldızlı formayla ilk maçına Andorra karşısında çıkan Ahmed Kutucu için dünya devleri sıraya girdi. Schalke 04'ün 19 yaşındaki genç forveti Ahmed Kutucu için Real Madrid ve Barcelona yakın takipte.

Devler transfer etmek istiyor
Almanya'nın Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre Real Madrid ve Barcelona, Schalke 04'ün 19 yaşındaki forvetini transfer etmek istiyor. Hem Real Madrid hem de Barcelona, Ahmed Kutucu'nun geleceğin yıldız adayları arasında olacağını düşünürken transfer yarışına girdiler.



Tehdit etmişlerdi
Schalke ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, A Milli formayı seçmiş ve Almanya'dan tepki almıştı. Alman Futbol Federasyonu, Ahmed'e tercihinden dolayı ''Bu tercihin kariyerini ve geleceğini olumsuz etkileyebilir'' tehdidinde bulunmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ilk işi belli oldu
Kızına 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunan baba serbest kaldı anne isyan etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank-palet fabrikası yanıtı
Bahçeli'den EYT çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz
HDP'den bomba erken seçim hamlesi! HDP'li vekiller topluca istifa edecek deniliyor
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ceza indirimi ile ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da Novak'ın yerine ümit milli Abdurrahim
AYM'den 'gazetecilerin fazla mesailerine' ilişkin karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı söylentileri doğruladı
Saçlarını yolmaya başlayan 14 yaşındaki kız cinsel istismar kurbanı çıktı
Trabzonspor'un yeni yıldız adayı Kerem Baykuş
KYK burs ödeme takvimi 2020 ilk ödeme ne zaman hangi ayda?
Yorumlar 1 yorum