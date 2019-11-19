Barcelona ve Real Madrid'den Ahmed Kutucu'ya kanca

A Milli formayı ilk kez Andorra maçında giyen ve Almanların tehdidine boyun eğmeyen Ahmed Kutucu için Barcelona ve Real Madrid sıraya girdi.

Almanya yerine Türkiye'yi tercih eden ve ay-yıldızlı formayla ilk maçına Andorra karşısında çıkan Ahmed Kutucu için dünya devleri sıraya girdi. Schalke 04'ün 19 yaşındaki genç forveti Ahmed Kutucu için Real Madrid ve Barcelona yakın takipte.

Devler transfer etmek istiyor

Almanya'nın Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre Real Madrid ve Barcelona, Schalke 04'ün 19 yaşındaki forvetini transfer etmek istiyor. Hem Real Madrid hem de Barcelona, Ahmed Kutucu'nun geleceğin yıldız adayları arasında olacağını düşünürken transfer yarışına girdiler.





Tehdit etmişlerdi

Schalke ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, A Milli formayı seçmiş ve Almanya'dan tepki almıştı. Alman Futbol Federasyonu, Ahmed'e tercihinden dolayı ''Bu tercihin kariyerini ve geleceğini olumsuz etkileyebilir'' tehdidinde bulunmuştu.