Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ilk işi belli oldu

Yakın zamanda yeni partinin tabelasını asması beklenen Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan AK Parti Ankara eski İl Başkanı Nedim Yamalı 'yeni kurulacak partinin ilk işi başkanlık sistemini kaldırmak olacak.' dedi.

Türk siyaset gündemini uzun süredir kuracağı yeni parti ile meşgul eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, ilk iş olarak ne yapacağı belli oldu.

Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı parti ekibine katılan AK Parti Ankara eski İl Başkanı Nedim Yamalı, henüz ismi ve logosu belli olmayan partiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Tüzük üzerinde çalışmalar sürüyor'

Yamalı çalışmaların devam ettiğini belirterek “Partinin programına son şekli geçen hafta verildi. Tüzük üzerinde çalışmalar sürüyor. Birçok ilde taban oluşturmamız ve teşkilatlanmamız devam ediyor” dedi.

'Başkanlık sisteminden döneceğiz'

Halkın %50'sinden fazlasının oyuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kaldıracaklarını söyleyen Yamalı, halkın oyuyla kabul edilen bir sistemi hangi yöntemle kaldıracaklarına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Sistem değişikliğine vurgu yapan Yamalı ayrıca eski sistem olan parlamenter sistemi de savunacaklarını söyledi.

Babacan ve Gül ile aralarında ne geçti ?

AK Parti'den uzaklaşmalarıyla birlikte isimleri aynı cümlede çokca zikredilen Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül yeni parti çalışmalarını aynı çatı altında devam ettirmeme kararı aldı.

Bu konu hakkında da konuşan Yamalı şunları söyledi;

“Hal ve gidişatın iyi olmadığını Abdullah Gül ile Ali Babacan’a Ahmet Hoca ifade etti. Onlar ise aynı görüşü paylaştıklarını, Davutoğlu’nun kendi yolunda ilerlemesini, kendilerinin ise farklı bir oluşum içinde olacaklarını söylediler. Aramızda bir küslük, kırgınlık yoktur” dedi.