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Sanatçılar yeşil pasaport başvurusu yaptı

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, sanatçıların yeşil pasaport uygulamasından yararlanması için Cumhurbaşkanlığı'na başvuru gerçekleştirdi.

Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 19 Şubat 2009 tarihli ve C-228/06 sayılı Sosyal Kararı ile, Kültür ve Turizm Bakanlığında bir yıl önce başlatılan çalışmalar esas alınarak sanatçılara yeşil pasaport hakkı tanınması için Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirtti.

Açıklama yapıldı

Başvuruda, “Yeşil pasaport uygulamasıyla, vizesiz bir şekilde birçok ülkeyi ziyaret etme olanağına kavuşacak olan sanatçılarımız, yurt dışındaki diğer sanatçılarla bağlantılarını artırıp ülkemizin hem turizm hem de kültür ve sanat alanındaki yükselişinde pay sahibi olabilecektir. Nitekim, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Pasaport Kanununa yazar ve sanatçılara “Yeşil Pasaport” verilmesini sağlayacak bir hükmün eklenmesi için harekete geçtiği 02.10.2018 tarihli basın organlarında yer almışsa da, aradan bir yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın, bu konuda henüz bir gelişme sağlanmadığı görülmektedir. Sanatçılarımıza yapılacak böyle bir jestle, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla toplumumuza önemli katkılar sağlayan, sanat için yaşamı ilke edinerek sanatın onurunu her türlü maddi değerin üstünde tutan ve koruyan sanatçılarımız, ülkemizi yurt dışında temsil etme noktasında kuşkusuz önemli bir olanağa sahip olacaklar.” denildi.

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