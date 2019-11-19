Aboubakar Beşiktaş'a gelecek mi? Olay itiraf

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar, ''Türkiye'ye dönmek planlarım arasında yok" derken Fikret Orman'ı eleştirdi.

Beşiktaş'taki başarılı sezonunun ardından geri döndüğü Porto'da bir türlü istikrarı yakalayamayan Vincent Aboubakar, Portekiz ekibinden ayrılmanın planlarını yapıyor.

Milli takım kampında Kamerun basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki santrfor, sol dizindeki sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Sergio Conceicao'nun kendisine güvenmediğini ve ocak ayında iyi bir teklif alması halinde bunu değerlendirmek istediğini söyledi.

''Fikret Orman'ın tavırları hoşuma gitmedi''

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını da doğrulayan Aboubakar, "Elbet bir gün Porto'dan ayrılacağım. Hayatımın sonuna kadar burada kalacak değilim. Beşiktaş ile yazın görüştüm ama başkan sağlık kontrolünden geçmek istemediğim gibi yanlış bir bilgi paylaştı. Açıkçası bu tavır hoşuma gitmedi.'' dedi.

''Türkiye'ye dönmek planlarım arasında yok"

''Beşiktaş'ın maddi sorunları var ve maaşları ödemekte zorluk çekiyorlar. Bu yüzden onlara bu teklifle ilgilenmediğimi söyledim'' diyen Kamerunlu golcü, ''Dürüstçe söylemek gerekirse; Türkiye'ye dönmek planlarım arasında yok" ifadelerini kullandı.

Sadece bir lig maçında sahaya çıktı

Porto'da yaşadığı sakatlığın ardından fazla forma şansı bulamayan Aboubakar bu sezon yalnızca bir lig maçında sahaya çıktı.