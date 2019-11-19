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Adana'da 80 yaşındaki kadın eşini önce odunla dövdü sonra bıçakladı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahime B. (80), tartıştığı dini nikahlı eşi Celal S.'yi (63) başından ve kollarından bıçakladı. Tedavisi yapılan Celal S., "Hep kadınlar şiddete uğruyordu. Şimdi ben şiddete uğradım" dedi.

Seyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre, Rahime B., eşi vefat edince Celal S. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Aradan geçen süre içinde Rahime B., ilk eşinden olan çocuklarından birinin izini kaybetti.

Yaşlı kadın sürekli alkol almaa başladı

Bunun üzerine yaşlı kadın, sürekli alkol almaya başladı. Giderek psikolojik sorunlar yaşayan Rahime B. olay günü Celal S. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine kadın, mutfaktan aldığı bıçakla Celal S.'yi başından ve kollarından bıçakladı.

Serbest kaldı soluğu kocasının yanında aldı

Kanlar içinde kalan Celal S., ambulansla hastaneyle kaldırıldı. Polis Rahime B.'yi gözaltına alındı. Kadın sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çift evlerine dönüp birbirlerinden özür dileyerek barıştı.

Yaşlı kadından karşı iddia: "Beni sürekli dövüyor"

Rahime B., eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Akşam da yine önceki yıllarda uyguladığı şiddet yüzünden tartışma çıktı. Yine bana şiddet uygulayacaktı. Ben de kapıyı çarpıp dışarı çıktım. Yanıma gelip kapıyı hızlı çarptığım için benimle tartışmaya devam etti. Ben de yine beni dövecek diye korktum. Her zaman ben mi dayak yiyeceğim diye elime sopa alıp ona bir süre vurdum. Ben bu adam yüzünden kanser oldum. Kafamda hala onun darp izleri var" dedi.

"Şimdi erkek şiddete uğradı"

Olayın ardından Rahime B., ilk eşinden olan çocuklarının evine gitti. Yaralı Celal S. ise tedavisinin ardından evine döndü. Sürekli kadınların şiddet görürken, aynı olayın kendisinin başına geldiğini anlatan Celal S., "Çocuğunu bulamayınca psikolojisi bozuldu. Sürekli içki içmeye başladı. Kendisine bırakmasını söyledim ama beni dinlemedi. Beni önce odunla dövüp sonra bıçakladı. İstesem ben de onu döverdim ama yapmadım. Hep kadınlar şiddet görüyor diyorlar. Şimdi ben de bu şiddete maruz kaldım" dedi.

Özür dileyerek barıştı

Celal S. yaşanan olaylar nedeniyle eşinden özür dileyerek barışmak istedi. Rahime B., önce biraz buna karşılık vermese de kendisi de eşini dövüp bıçakladığı için özür dileyerek barıştı.
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