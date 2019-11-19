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Messi'yle Cavani tünelde kapıştı: Ne zaman istersen

Dün oynanan Arjantin-Uruguay hazırlık karşılaşmasında Cavani ve Messi tünelde kavga etti. Luis Suarez, araya girerek iki oyuncuyu ayırdı.

Arjantin ile Uruguay, İsrail'de dün gece hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Uruguay'ın gollerini Edinson Cavani ve Luis Suarez kaydetti. Arjantin ise Sergio Agüero ile skor bulurken Messi'nin son dakika penaltı golü maçın 2-2 bitmesine sebep oldu.

Söz düellosu
Uruguay'ın PSG'li yıldızı Edinson Cavani ve Barcelona'nın dünya starı Lionel Messi'nin zaman zaman söz düellosu yaptığı görüldü. Saha içinde iki oyuncunun tartışmasını Uruguay kaptanı Diego Godin yatıştırmaya çalıştı fakat gerilim saha dışına da taştı.



“Seninle görüşeceğiz”
Dün oynanan Arjantin-Uruguay hazırlık karşılaşmasında Cavani ve Messi tünelde kavga etti. Luis Suarez, araya girerek iki oyuncuyu ayırdı.
Cavani, “Seninle görüşeceğiz.” derken Messi ise “Ne zaman istersen.” yanıtını verdi.



"Alışıldık bir şey bu''
Maçın ardından basın mensuplarına demeç veren Cavani şu ifadeleri kullandı; "Alışıldık bir şey bu. Epey sürtüşmeli bir maç oldu. Sahadan güzel duygularla ayrılıyoruz. Futbol oynamaya çalışıyorduk ama sonunda klasik şeyler yaşandı. Bunu böyle yaşıyoruz"

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