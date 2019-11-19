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Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelileri göndereceğiz dedi! Alkış tufanı koptu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında iktidar oldukları takdirde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini açıkladı. O sözleri coşkuyla alkışlandı.

TBMM'de grup toplantıları gününde AK Parti grup toplantısının ardından CHP'nin grup toplantısı yapıldı. CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verirken Suriyeliler ile ilgili söyledikleri büyük alkış aldı.

"Suriyeleri yollayacağımızı gizlemiyoruz"

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Suriyeliler ile ilgili Trump'tan talimat aldığını iddia ederek şunları söyledi; "Trump toplantıda soruyor '4 milyon Suriyeliyi vatandaşlığa alacak mısınız?' Erdoğan, dün yaptığı konuşmada 'Mültecileri Suriye'ye göndermeyeceğiz' diyor. Trump'tan talimat aldı tabii. Bizim içinse 'ana muhalefet memleketlerine gönderecek' diyor.

Evet CHP iktidar olduğunda, Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye göndereceğiz. Gizlemiyoruz ki.

4 milyon Suriyeli de hayırlı olsun. Trump'ın talimatını yerine getireceksin. Senin ülkenin çıkarlarını savunan bir kişi olduğuna ben inanmıyorum. Egemen güçlerin Türkiye'deki temsilcisisin sen. Senin Orta Doğu bataklığındaki işin neydi?"

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