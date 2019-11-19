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15 tatilde karne dağıtılacak mı 2020 okul tatil günleri

15 tatil ne zaman başlayacak araştırması öğrencilerin gündeminde. Bu sene sömestr yani 15 tatil 20 Ocak'ta başlayacak. Öğrencilerin ara karne alacakları 15 tatil hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak. Öğrenciler ikinci döneme 3 Şubat tarihinde başlayacak.

Okul tatil günleri ne zaman 15 tatil 2020 yılından ne zaman olacak hangi ayda araştırmaları başladı. MEB tatil günleri takvimine göre bu sene okullar 18 Kasım pazartesi günü ilk ara tatile girdi. İlk ara tatil süreci 1 hafta olacak. Haftasonları ile birlikte toplam tatil günü 9 gün olacak. İlk ara tatilin ardından okullar 25 Kasım pazartesi günü açılacak. 1. dönem yani sömestr tatili diğer adıyla 15 tatil ise 20 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak'ta sona erecek. 

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

15 tatil ne zaman:  Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek. 

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ:

ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

*Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü

*19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü

*15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü

*30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

*23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

*24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

*25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

*26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

*30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi

*31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün

*1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

*2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün

*3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

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