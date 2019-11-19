Kemal Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan'ı alkışlattı! EYT'de onun imzası var

EYT'nin sorun haline geldiğini savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözümün CHP'de olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "SGK konusunda da çatıyor, bir sürü laf ediyor ama bunların hiçbir ciddiyeti yok. Aramızda Sayın Yaşar Okuyan var. SGK konusunda en güzel çalışmaları yapan sayın bakandır. Hakkını teslim edelim." ifadelerini kullandı.

EYT kanununu onaylayan isim

CHP Lideri'nin salonda alkışlattığı Yaşar Okuyan, bugün sorun olarak Türkiye'nin karşısına çıkan EYT kanununu onaylayan isim olarak biliniyor. 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı kanun ile emeklilik için; prim ve çalışma gününün yanında yaş şartı da eklendi.

Bu eklenen şart ile 1999'dan önce işe giren yaklaşık 750 bin kişi, prim ve gün sayısını tamamlamasına rağmen yaşı beklediği için emekli olamıyor. 1999 yılında çıkan yasada, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın imzası var. Okuyan, daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a net bir şekilde destek vermişti.