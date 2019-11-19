HABER /  OTOMOBİL

Aracı olanlar için fırsat! Renault ve Dacia'dan kış servis kampanyası

Renault ve Dacia'nın, kış servis kampanyası başladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Aralık 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, tüm fix paketler ve Elf Motor yağında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor.

Kangoo, Master, Trafic, Dokker hafif ticari modellere özel fren paketlerinde yüzde 30 indirim fırsatı yer alırken, kampanya dahilinde 4 adet Michelin marka lastik alımında ise 340 TL'ye varan yakıt kartı hediye ediliyor.

Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 4 taksit imkanı da sunuluyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu açıkladı! IŞİD’lilerin büyük bölümü gönderilecek
AK Parti'den bir istifa haberi daha! Çanakkale İl başkanı bu açıklamayla gitti
Kemal Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan'ı alkışlattı! EYT'de onun imzası var
Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! Binlerce öğrenciye burs işte başvuru şartları
Ertuğrul Sağlam Samsunspor'a imzayı attı bombayı patlattı
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ilk işi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Giyim devi Koton'a protesto! Çok sayıda işçi çıkardı
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
15 tatilde karne dağıtılacak mı 2020 okul tatil günleri
Galatasaray'a bir kötü haber de Lemina'dan
İstanbul'da sabah namazına 'mesai' ayarı
2019'da kara cuma hangi gün yapılacak indirim saatleri
Yorumlar