'Pedofili cerrah' skandalı: Ameliyat ettiği çocuklara tecavüz etmiş

FRANSA'da cerrahın otuz yıl boyunca yüzlerce çocuğa taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Olay Fransa'da 'Ülkenin en büyük pedofili skandalı' olarak patladı.

Fransa'nın Jonzac bölgesinden olan Joël Le Scouarnec isimli 68 yaşındaki Gastroenteroloji cerrahının meslek hayatına başladığından beri, 250'den fazla çocuğu taciz ettiği, bazılarına da tecavüz ettiği ortaya çıktı.

250 potansiyel mağdur var

Taciz veya tecavüz olaylarının çoğunun hastalar anestezi etkisindeyken gerçekleştiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Laurent Zuchowicz, olaya ilişkin 250 potansiyel mağdurun tespit edildiği ve 184 kişinin şikayette bulunmayı planladığı açıkladı. Zuchowicz, polisin bu kişilerden 209'unun ifadesine başvurduğunu belirtti.

Küçük kızın şikayetiyle ortaya çıkmış

Scouarnec iki sene önce altı yaşındaki bir kızın tecavüze uğradığını söylemesi üzerine tutuklandı. Cerrahın evinde yapılan aramada ise çocuk pornoları ve çocuk ameliyatlarını 'seks sahneleri' gibi anlatan günlükler bulundu.

The Sun'da yer alan haberde ise cerrahın 2005'de pornografik çocuk fotoğrafları bulundurmakla suçlandığı ancak 2017'de tutuklanana kadar hastanede görev yapmaya devam ettiği belirtiliyor.

"Saf fanteziler"

Scouarnec'in avukatı Francesca Satta, AFP'ye yaptığı açıklamada günlüklerin 'saf fanteziler' içerdiğini söyledi ancak cerrahın bazı çocukları taciz ettiğini kabul etti. Scouarnec, 2020 Mart'ında yargılanmaya başlayacak.