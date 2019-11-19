Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Beko'nun kurtuluş reçetesini verdi

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Beko'nun içinde bulunduğu kriz durumundan çıkabilmesi adına doğru reçetenin küçülme olduğunu belirtti.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla spor gündeminin masaya yatırıldığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında kötü günler geçiren Fenerbahçe Beko'nun durumu değerlendirildi

''Fenerbahçe Beko, küçülmek zorunda''

Serdar Ali Çelikler, THY Euroleague'de CSKA Moskova'ya farklı mağlup olan Fenerbahçe Beko antrenörü Obradovic'in oyunculara küfür etmesinin yanlış olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı;

''Obradovic, sözleşme bekliyor, yönetim de uzatmayarak doğru yapıyor. Fenerbahçe, THY Euroleague'de en çok para harcayan 6.takım. Final four bu sezon çok zor. Obradovic, her yıl 30-35 milyon euro bütçe istiyor. Twitter gazcılarına söylüyorum. Bu paralar harcanamaz artık. Fenerbahçe Beko, küçülmek zorunda. Her yıl 18-20 milyon euro da harcanamaz. Taraftar, zaten çok harcama yapıyor. Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de şampiyon olduğunda taraftar, 11-12 milyon euro para aktardı.

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