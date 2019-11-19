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Fenerbahçe'ye De Colo ve Westermann'dan kötü haber

Demirören Haber Ajansı

Turkish Airlines Euroleague’in 8’inci haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko’ya Nando De Colo ve Leo Westermann’dan kötü haber geldi.

Sarı lacivertli kulüp, iki yıldız ismin 8’inci hafta oynanacak Barcelona ve 9’uncu hafta oynanacak ASVEL maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor.”

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