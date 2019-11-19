Samsung'un ilginç ekran tasarımı herkesi şaşırttı

Samsung 3D sarmal ekran haberleri ile gündeme geldi, tam ekran tasarımlı modelleri herkesin dikkatini çekti.

Samsung daha önce hiç görülmemiş bir telefon tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. Önümüzdeki yıl Galaxy S11, Fold 2 ve Note 11 gibi amiral gemisi akıllı telefonlarıyla yola devam edeceğinin sinyallerini veren firma, bir yandan da ilginç bir telefon üzerinde çalışıyor. Samsung 3D sarmal ekran haberleri ile gündemde.

Firma şu anda 3D sarmal ve tam ekran tasarımlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Yine Galaxy serisine ait olacağı söylenen model, ekranın altına yerleştirilen bir kamera tasarımına sahip olacak. Aynı zamanda kenar dokunmatiği konusunda kullanımı zorlaştırmayacak denemeler yapılıyor.

Samsung, yan çerçeve dokunmatiğinin yanlışlıkla dokunma ve kolay hasar görme ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında üst ve alt çerçeveleri de tamamen çıkarmak istemesi firmanın işini daha da zorlaştırıyor.

3D sarmal bir ekran tasarımına sahip cihazın patent başvurusunun yapıldığı belirlendi. Başvuruda telefonun fiziksel düğmelerinin tamamen kalktığı görülüyor. Selfie kamerasının olmaması ise, kameranın ekran altına monte edileceği sinyallerini veriyor. Apple, daha önce böyle bir patent başvurusunda bulunmuştu. Firmalar teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitli denemeler yapıyor.

Bu tasarımları firmaların hayata geçirebilmesi için yerleşik selfie kamerası ve daha güçlü kavisli camlar üretilmesi gerekiyor. Aynı zamanda şarj bağlantı noktalarında da daralmaya gidilmesi ya da tamamen kablosuz şarjlı bir sisteme geçilmesi gereken bir başka teknolojik adım. Samsung, bu modelle ilgili çalışmalarının önümüzdeki yıla yetişemeyeceğini ön görüyor.