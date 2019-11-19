Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor alışveriş öncesi bilmeniz gerekenler
ABD’de mağazaların büyük indirimler yaptığı "Black Friday" Türkiye'de de Efsane Cuma olarak 29 Kasım'da gerçekleşecek. Peki internette alışveriş yapmadan önce almanız gereken önlemler neler? İşte online alışverişte güvenliğinizi sağlamanız için bilmeniz gereken her şey.
Kilit logosu: Web sitesinin bilgilerinizi koruyabilecek güvenlik seviyesine sahip olduğundan emin olun. Bu özelliğe sahip olan sitenin üst kısmında bir kilit logosu göreceksiniz. Bu logo sitenin kredi kartı bilgilerinizi hacker'lardan koruyabilecek donanıma sahip olduğunu gösteriyor.
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Son sürümü kullanın: Kullandığınız Safari, Crome ya da Explorer'ın son sürümlerden biri olduğundan emin olun.
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Sanal kart: Olası online hırsızlığın önüne geçmek için sanal kart kullanın.
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Sms bildirimi: Kredi kartınızdan online alışverişlerde harcama yaptığınızda bunun e-mail ya da SMS yoluyla size bildirim olarak gelmesini sağlayın. Bu yöntemle yapmadığınız harcamaları anında öğrenebilir ve en kısa sürede bankanızla bağlantıya geçebilirsiniz.
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