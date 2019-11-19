Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor alışveriş öncesi bilmeniz gerekenler

Sms bildirimi: Kredi kartınızdan online alışverişlerde harcama yaptığınızda bunun e-mail ya da SMS yoluyla size bildirim olarak gelmesini sağlayın. Bu yöntemle yapmadığınız harcamaları anında öğrenebilir ve en kısa sürede bankanızla bağlantıya geçebilirsiniz.