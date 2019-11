Serdar Ali Çelikler: Obradovic küfür edemez yollar ayrılmalı

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Beko antrenörü Obradovic ile yolların ayrılması gerektiğini belirtirken ''Kimse kimseye küfür edemez, terbiyesizlik yapamaz.'' dedi.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Obradovic'in oyuncularına ettiği küfür konusu masaya yatırıldı.

''Fenerbahçe Beko, küçülmek zorunda''

Serdar Ali Çelikler, THY Euroleague'de CSKA Moskova'ya farklı mağlup olan Fenerbahçe Beko antrenörü Obradovic'in oyunculara küfür etmesinin yanlış olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı;

''Obradovic, sözleşme bekliyor, yönetim de uzatmayarak doğru yapıyor. Fenerbahçe, THY Euroleague'de en çok para harcayan 6.takım. Final four bu sezon çok zor. Obradovic, her yıl 30-35 milyon euro bütçe istiyor. Twitter gazcılarına söylüyorum. Bu paralar harcanamaz artık. Fenerbahçe Beko, küçülmek zorunda. Her yıl 18-20 milyon euro da harcanamaz. Taraftar, zaten çok harcama yapıyor. Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de şampiyon olduğunda taraftar, 11-12 milyon euro para aktardı.

''Obradovic'in gönül bağı kopmuş, yollar ayrılmalı''

Fenerbahçe Beko markası THY Euroleague'de 7 yılda büyük bir patlama yaptı. Bütçe 11-12 milyon euroya çekilmeli. Obradovic'in gönül bağı kopmuş zaten. Obradovic'le yollar ayrılmalı. Ali Koç ne desin. Gitsin o mu üçlük atsın. Kostas Slukas 2,5 milyon euro maaş alıyor. Vedat Muriç bile o kadar almıyor. Küçültmezsen o zaman uyaracaksın. Daha iyi kardo şart. Kimse kimseye küfür edemez. Sen de edemezsin. Terbiyesizlik yapamazsın. Fenerbahçe'nin amatör şubelerini küçültmeli. Obradovic'le sözleşme uzatmazsanız desteğimi alırsınız. Yeter abi! Fenerbahçe kendini iyi tanıttı yani.''