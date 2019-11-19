HABER /  DÜNYA

Irak İçişleri Bakanlığı: Teyakkuz durumu sona erdi

Anadolu Ajansı

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle yaklaşık bir aydır uygulanan 'yüksek teyakkuz durumuna' son verildiğini duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yasin Tahir el-Yasir'in talimatıyla, 24 Ekim'den bu yana uygulamaya konulan yüksek teyakkuz durumunun bitirildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın, güvenlik konusunda ilerleme kaydedilmesi sonucu alındığı aktarıldı.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor. 

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama
Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu
Birleşmiş Milletlerden Trump'a savaş suçlarına af tepkisi
İbrahim Kalın: 4'lü zirve gerçekleştirilecek
FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe 58 gözaltı
Candaş Tolga Işık'tan hırsız iddialarına tepki: Beşiktaş’ın 1 lirasını yiyen şerefsizdir
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor
Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Beko'nun kurtuluş reçetesini verdi
UNICEF: Yemen'de 12 milyon çocuk acil yardıma muhtaç
Sabri Sarıoğlu teknik direktör oluyor
Serdar Ali Çelikler: Obradovic küfür edemez yollar ayrılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyanür içilecek notlu mektup! AFAD alarmda
Yorumlar