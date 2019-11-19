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ABD: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Türkiye'nin Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmesini umduklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasından endişeli olduklarını belirten Hutchinson, "Türkiye'nin Rus S-400 sistemlerini almasından dolayı endişeliyiz. Bu NATO ile F-35 de dahil olmak üzere, silah uyumluluğu konusuna yansıyacak" diye konuştu.

"Türkiye f-35 imkanlarından mahrum kalacak"
Türkiye'nin S-400 satın alınması nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminden elde edeceği ekonomik imkânlardan mahrum kalabileceğini iddia eden Hutchinson, "Yine de hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
S-400 krizi nedeniyle ABD'de Kongre'nin Türkiye'ye karşı yaptırım tasarıları hâlâ gündemde. ABD Başkanı Donald Trump son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz çarşamba günkü Washington ziyaretinde 'Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının kendileri için çok ciddi bir sorun olduğunu' söylemişti. Trump, "Bu konuyu bugün konuştuk, gelecekte konuşacağız. Umarım ki çözebiliriz" demişti.

Trump'ın ziyaret öncesi Erdoğan'a bir mektup yazarak, Türkiye'nin S-400'leri operasyonel hale getirmemesini ve bu durumun kontrol edilmesi için Amerikalı uzmanların denetimini kabul etmesini istediği, karşılığın 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını yeniden masaya koyduğu, bu teklifin kabul edilmemesi halinde de yaptırım tehdidinde bulunduğu belirtilmişti.

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