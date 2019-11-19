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İstanbul Kadıköy'deki zincirleme kaza trafikte yoğunluğa neden oldu

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Kadıköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluştu. 

İSTANBUL Kadıköy D-100 kara yolu Yenisahra mevkisinde seyir halinde olan 4 araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle çarpıştı. 

Kazada 34 R 0028 plakalı cip takla atarak refüje düşerken, 34 BJT 326 plakalı otomobil de beton bariyerlere çarptı.

Sürücüler araçlarından kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Sürücülerin tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. 

Kazanın meydana geldiği bölgede, yolun bir şeridinin trafik akışına kapatılması yoğunluğa yol açtı.

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