Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan siyanürle ilgili alınan kararları duyurdu.

11 kişinin ölümüne neden olan siyanür intiharlarıyla ilgili takip sistemi kurulacağını duyuran Kalın, "Bu bir toplu intihar değil cinayettir. Öldürülme ve öldürme şekli ne olursa olsun. Tabi bu hadiselerin yaşanmaması için bakanlıklarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Erişimi kolay bir kimyasal. İyi ve kötü amaçlarla kullanabilen bir kimyasal. Siyanür satışı sonrası takip sistemi kurulacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? Fatih'te yetişkin kardeşlerin ölümüyle başlayan siyanür intiharları Türkiye'nin gündemini değiştirdi. 2'ncisi Antalya'da olan siyanürle intihar son olarak İstanbul Bakırköy'de yaşandı.

ÖNCE FATİH

Bakırköy'den gelen haber gözleri son 10 gün içerisinde yaşanan siyanürlü cinayet ve intihar vakalarına çevirdi.

ARDINDAN ANTALYA

Türkiye, Fatih'teki Yetişkin Kardeşler vakasının şokunu yaşarken, kan donduran bir haber bu kez 8 Kasım'da Antalya'dan geldi.

Sekiz katlı bir apartmanın en üst katında oturan Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesetleri bulundu. Yapılan araştırmalarda maddi kriz içerisinde bulunan Selim Şimşek'in, eşi ve iki çocuğunu siyanürle zehirledikten sonra intihar ettiği belirlendi.

EN SON BAKIRKÖY

Bakırköy'de bir dairede aynı aileden 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın işleri kötü giden kuyumcu babanın cinnet getirerek yaptığı öğrenildi.Önce eşi ve çocuğunu siyanürle öldüren baba, ardından kendi canına kıymıştı.