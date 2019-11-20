Macron'un Suriye'deki acizliği! Fransa ordusuABD himayesinde çalışıyor

Her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla iç siyasette prim yapma hesapları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de iddialı bir siyaset izler görüntüsü verse de Fransız askerleri ancak ABD ordusunun korumasında görev yapabiliyor.

Eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren Fransız askerleri, Suriye'de 4 noktada konuşlu bulunuyor. Haseke, Rakka ve Deyrizor illerindeki 200 civarında Fransız askeri, ABD'nin üs ve imkanlarına muhtaç şekilde faaliyet gösteriyor.

Fransız ordusu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye krizinde aktif siyaset izleme iddiasına karşın ancak ABD ordusunun himayesinde varlık gösterebiliyor. Suriye krizi ve Türkiye'nin bölge politikalarına ilişkin zaman zaman iddialı çıkışlarıyla gündeme gelen Macron, 8 Kasım'da, ABD ile NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma süreçlerinde hiçbir şekilde koordinasyon bulunmadığı yönündeki sözleriyle dikkati çekti.

ABD'nin korumasında

Konuşmasında ABD yönetimine yüklenen Macron'un NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini, Avrupa devletlerinin artık ABD'ye güvenemeyeceğini söylemesine rağmen Fransa ordusu, Suriye'de ancak ABD'nin üs ve imkanlarıyla görev yapabiliyor.

Macron'un ayrıca Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı 9 Ekim'de de terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından birini makamında kabul etmesi, görüşmede Türkiye'yi eleştirmesi tepkilere neden oldu.

4 askeri noktalar

Fransız liderin, ABD'yi güvenilmez bulan iddialı siyasetine karşın Fransa ordusu, Suriye'de ABD'nin imkanlarıyla varlık gösterebiliyor.

AA'nın yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Fransızlar, halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada mevcut.

Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor.

Fransa'nın, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde 200 civarında askeri bulunuyor.

Suriye'deki Fransız askerleri, "özel kuvvetler" ile "koalisyon güçleri içinde görev alan askerler" olarak iki tür birlikten oluşuyor.

PKK'ya eğitim

Deyrizor'da daha önce DEAŞ'a karşı çatışmalarda yer alan Fransız askerleri, şimdi YPG/PKK'lı teröristlere eğitim de veriyor.

Haseke'de yaklaşık 50 Fransız askeri ise koalisyon içinde yer alıyor. Rakka'da da 15 civarı Fransız askeri mevcut.

Fransız ordusunun, YPG/PKK işgalindeki askeri noktaları ise "Haseke ilinin güneyindeki Cibse konutları, Rakka il merkezinin kuzeyindeki 'Şeker Fabrikası' üssü, Deyrizor ilinde 'Ömer' petrol sahasıyla 'Tenek' petrol ve gaz sahası" şeklinde sıralanıyor.

Fransa, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda ABD askerleriyle Rakka'nın Tabka ilçesi ile Aynularab (Kobani) ve Münbiç ilçelerinde konuşlandıkları askeri noktalarını boşaltmıştı.

Fransa'nın YPG'yi meşrulaştırma çabası

Fransa bir yandan da YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında ara buluculuk yapma çabalarını sürdürüyor.

Fransa, yaklaşık 1,5 ay önce bölgeye bir heyet göndermişti. Heyet, Haseke'de Kamışlı-Amude hattında hareket ederek, ENKS ve YPG/PKK arasındaki sorunları çözmek için taraflar arasında görüşmeler yapmıştı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa süre önce heyetin bir kısmı Suriye'den ayrılırken, kalan kısmı iki taraf arasındaki sorunları çözmek için çabalarını sürdürmüştü.

Heyet, iki hafta önce YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile ENKS temsilcilerini bir araya getirmeyi başarsa da toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.

Fransızların bu yönde çabaları hala sürerken, gönderdiği heyet bir hafta önce Suriye'den ayrıldı.

Fransızlar, bu kapsamda temmuz başında da ENKS'li temsilcilerle bir araya gelmiş ve YPG/PKK ile "barıştırma" teklifinde bulunmuştu ancak ENKS üyeleri, bu teklifi kabul etmemişti.