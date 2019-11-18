Kanada'da skandal! 36 papazdan 29 çocuğa cinsel istismar
KANADA 'nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, ilk kez yaptığı soruşturma sonucunda birçok papazın çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı.
Kanada’nın British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, ülke tarihinde ilk kez kilise tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma sonucunda, 1950 yılından bu yana 36 papazın 29 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.Geçmişte kaç papazın cinsel istismarda bulunduğu soruldu. Soruşturma sonuçları, ülkenin resmi yayın kuruluşu CBC’de yayınlanan The Fifth Estate isimli programda gündeme getirildi.
Programda, ülke genelindeki 60 başpiskoposluk ve piskoposluğa başvurularak, geçmişte kaç papazın cinsel istismarda bulunduğu soruldu.
36 papazın 29 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı
Programın son bölümünde, şu ana kadar sadece British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu tarafından bir soruşturma gerçekleştirildiği ve 36 papazın 1950 yılından bu yana çocuk yaştaki 29 kişiye cinsel istismarda bulunduklarının saptandığı belirtildi.
Çağrıda bulundular
British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu, papazların cinsel tacizine maruz kalan kurbanlardan hayatta olanlara çağrıda bulunarak, kendilerine başvurmalarını da istedi.