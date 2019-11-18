Kanada'da skandal! 36 papazdan 29 çocuğa cinsel istismar

36 papazın 29 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

Programın son bölümünde, şu ana kadar sadece British Columbia Eyaleti Katolik Başpiskoposluğu tarafından bir soruşturma gerçekleştirildiği ve 36 papazın 1950 yılından bu yana çocuk yaştaki 29 kişiye cinsel istismarda bulunduklarının saptandığı belirtildi.