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Pentagon'dan skandal rapor! Yine Türkiye'yi suçladılar

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi Glenn Fine, terör örgütü DAEŞ'in, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinden ve Türkiye'nin bölgede Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasından faydalandığını öne süren bir rapor hazırladı.

Raporda, "DAEŞ Türkiye'nin düzenlediği operasyonu ve ABD'nin bölgeden kısmi çekilme planından istifade etti. Örgütün hala Batı'yı hedef alma imkanına sahip olması muhtemel" denildi.

BD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişi'nin düzenli aralıklarla hazırladığı ve DAEŞ'e karşı mücadele edilen operasyonda gelinen noktanın değerlendirildiği raporların en sonuncusu yayınlandı.

Türkiye'nin operasyonunu öne sürdü

116 sayfalık raporda, "DAEŞ, Türkiye'nin operasyonu ve sonrasında ABD askerlerinin azaltılmasını Suriye içindeki kapasitesini ve kaynaklarını yeniden toparlamak ve yurt dışında saldırı planlama kapasitesini güçlendirmek amacıyla istifade etti" ifadesi kullanıldı.

"Tehlike geçti anlamına gelmez"

Raporda, DAEŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünün örgüte vurulan önemli bir darbe olduğu ancak ölümünün DAEŞ tehdidine son vermeyeceği değerlendirmesine yer verildi.

Batıya tekrar saldırılar olabilir uyarısı 

Pentagon raporunu kaleme alan Genel Müfettiş Glenn Fine, örgütün Batı ülkelerini hedef almak için gereken alan ve zamana sahip olacağı ve uzun vadede DAEŞ'in Suriye'de bazı bölgelerde kontrolü yeniden ele geçirmeyi amaçlayacağını ve küresel anlamda etkisini arttırmaya çalışacağı konusunda uyarıda bulundu.

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