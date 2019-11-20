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Kayseri'de eşini yaralayan koca kendini eve kilitledi

Kayseri'de, bir kişi tartıştığı eşini kolundan bıçaklayarak kendisini eve kilitledi. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna olan şüpheli koca polis merkezine götürüldü.

Kayseri'nin Erkilet Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi Ayyıldız Apartmanı'nın 10'uncu katında akşam saat 23.00 sıralarında, Okan Ç. ile eşi Ülkü Ç. arasında aile içi tartışma çıktı.

Kendini eve kilitledi 

Kavgaya dönüşen olayda, Okan Ç. eline geçirdiği bıçakla eşi Ülkü Ç.'yi kolundan yaraladı. Yaraladığı eşinin evden gitmesine izin veren Okan Ç., ardından kendini eve kilitledi. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ülkü Ç.'yi Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kendisini eve kilitleyen Okan Ç. ise, polisin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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