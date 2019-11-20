Josef de Souza: Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, bir gün sarı-lacivertli ekibe dönmek istediğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Josef de Souza, ülke basınına konuştu. Arabistan günlerinden bahseden Brezilyalı, ülkesi takımlarından Vasco de Gama ve Fenerbahçe'ye dönmek istediğini açıkladı.

2010 yılında ayrıldığı Vasco de Gama'ya dönmek istediğini hiçbir zaman saklamayan Josef de Souza, Arabistan futbolunun bilinenin aksine iyi olduğunu söylerken, "Bence Arap futbolu iyi seviyedi. Düşük olduğunu düşünmüştüm; ancak yabancı oyuncu sayısının artmasıyla tüm takımlar güçlendi. Brezilya şampiyonasıyla karşılaştırıldığında seviyenin hala düşük olduğunu düşünüyorum; ancak bugünlerde çok düşük değil" dedi.

Porto'dan ayrıldığı için pişman olmadığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Porto'da parlayan oyuncuların İtalya, İspanya ve İngiltere'deki takımların ilgisini çektiğini biliyoruz. Öyle olsun isterdim ama futbolda her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Ancak Brezilya'ya döndüğüm için çok mutlu olduğumu ve hedeflerime ulaştığımı söyleyebilirim" diye konuştu.

"Umarım bir gün Fenerbahçe'ye dönerim"

20 yaşındayken oynadığı Porto dışında formasını giydiği takımlarda başarılı olduğunu savunan Josef de Souza, Türkiye günleriyle ilgili olarak da, "Fenerbahçe taraftarının bana olan sevgisi inanılmaz. Brezilya ve Avrupa'da büyük kulüplerde oynadığım için minnettarım ve herkesin benim için, özellikle Fenerbahçe'ye karşı büyük bir sevgim var. Türkiye'de üç yıl oynadım, şampiyonluk yaşamadım ama buna karşın taraftarın bana duyduğu sevgiyi biliyorum. Umarım bir gün Fenerbahçe'ye oyuncu olarak ya da başka bir görevle dönebilirim. Çok sevdiğim bir kulüp" ifadelerini kullandı.