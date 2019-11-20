Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum

A Milli Futbol Takımı'nda 2017-19 yılları arasında teknik direktörlük görevi yapan Mircea Lucescu, ayyıldızlıların EURO 2020 Elemeleri performasını yorumlarken aynı zamanda sitem de etti.

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş öncesi görev yapan Mircea Lucescu, Fanatik Gazetesi'ne konuştu.

''Teşekkürü hak etmiyor muyum?"

EURO 2020 finallerine katılmaya hak kazanan Güneş ve futbolcuları tebrik eden Rumen teknik adam, "Harika bir iş başardılar. Tamam, belki çok başarılı olmadım. Ancak bu pırıl pırıl kadronun temelini atan bir futbol adamı olarak, küçük bir teşekkürü hak etmiyor muyum?" dedi.

''İzlanda maçı öncesi FIFA beni cezalandırdı''

''Gelişim zamansızdı'' diyen Rumen teknik adam, ''Ben Türk Milli Takımı’nı Ukrayna maçından (2 Eylül 2017) iki hafta önce aldım. Çok önemli bir maçtı ve tecrübeli oyuncularla oynamaya karar verdim. Çünkü yeni çıkan genç oyuncuları tanımıyordum. Benim için zordu çünkü İstanbul takımları, genç Türk oyuncuları kullanmıyordu. Bu durumda onları direkt alıp kadroya sokmak zordu. Uzatmayalım, Arda Turan ile konuştum, Burak Yılmaz’a gittim. Selçuk İnan, Mehmet Topal’la bir takım kurma konusunu konuştuk uzun uzun... Ukrayna maçını kaybettik, Hırvatistan maçını kazandıktan sonra, İzlanda maçı öncesi FIFA beni cezalandırdı. Bana kendimi savunma hakkı bile vermedi. Teknik direktörü kenarda olmayan bir takım, şefsiz orkestraya benzer. Takım kendi bildiğini yapar.. Ve bu şartlar altında İzlanda maçını kaybettik." şeklinde konuştu.

''Takımı genç oyuncularla değiştirmeye karar verdik''

Değişime ihtiyaç duyduğunu ifade eden Lucescu, "Bu maçtan sonra işlerin yürümediğini gördüm ve köklü bir değişime gerek duyduğumuza karar verdim. Başkanımız Yıldırım Demirören ile buluştum. Kendisine takımı yepyeni genç oyuncularla değiştirmemiz gerektiğini, ama bunun kısa vadede başarı için risk de taşıdığını da ilettim. Başkan, çok cesur bir duruş gösterdi ve ‘Tabloyu ben de görüyorum. Bunu yapalım. Arkandayım hocam’ dedi. Ama bir terslik vardı. Genç yetenekler vardı ama kulüplerinde oynamıyorlardı. FIFA bir araştırmasında genç yetenekleri çıkarma ve onlara şans vermede Türkiye’yi son sıralarda gösteriyordu. 28 yaş sınırı baz alınan bir başka araştırmada Kıbrıs ile birlikte en yaşlı ülke takımıydık." dedi.

''Belki 4-4’lük işler yapmadım ama...''

Genç isimlerin gelişmesinde kendisinin de pay sahibi olduğunu ifade eden Lucescu, “Gençlik operasyonuna ek birkaç şey söylemek gerekirse; Merih Demiral, Kenan Karaman, Berkay Özcan, Suat ve Salih ile defalarca konuştum. Onların Türk Milli Takımı’nın formasını giyebileceklerine inanmaları gerekiyordu. İrfan’ı ilk kez Milli Takım’a çağırdım. Çağlar Söyüncü’yü de unutmayalım. Kendi takımında 1 sene oynamadı. Leicester’ın hocası ile defalarca konuştum. Kendisinden de pes etmeyip hazır olmasını istedim. Çağlar, Merih ve diğer oyuncular, hep diyalog halindeydik.. Ve bakın şimdi, kariyerlerinde büyüleyici bir perde açıldı. O kadar çok şey yaptım ki medya bunu görmedi, bilmedi. Belki 4-4’lük işler yapmadım, belki çok başarılı olamadım ama çalıştım, çok çalıştım...” dedi.

''Sağolsun benim bıraktığım düzeni bozmadı''

Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden Lucescu, "Şenol Güneş’e özel bir sayfa açmak istiyorum. Çok zeki ve çok çalışkan bir futbol adamı. Yaptıkları işler ortada. Sağolsun benim bıraktığım düzeni bozmadı, üzerine çok büyük artılar getirerek müthiş bir başarıya imza attı. Tebrik ediyorum. Aramızın iyi olduğunu da düşünüyorum. Kendisine saygım büyük. Tecrübesiyle 2020’de de başarılı olacağına inanıyorum, ona bol şans diliyorum. Türk taraftarlarının da finallerde inanılmaz katkı vereceklerine inanıyorum. Çoğu ülkede olmayan bir bağlılıkları var takımlarına. Hangi ülkede olursa olsun, büyüleyici bir atmosfer yaratacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.