MSB duyurdu! Kuzey Irak'ta 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre Kuzey Irak'ta yapılan hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi sınır içinde ve dışında devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatına ilişkin açıklama geldi.

Ağır silahlarla birlikte hareket halinde olan bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine jetler hemen havalandırıldı. Kuzey Irak'ta Haftanin Bölgesinde yapılan hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK’lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi.