Lütfü Türkkan'dan Erdoğan'a bomba erken seçim çağrısı! 5-6 icracı bakanlık verirse...
İYİ Parti kurmaylarından Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak erken seçim çıkışı geldi. Türkkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için bizde bir fedakarlık yapabiliriz' dedi.
Türkiye siyasetinde son bir haftadır erken seçim konusu yeniden muhalefet partileri tarafından dillendirilmeye başlandı. İyi Parti de bu furyaya katıldı.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, bomba bir çıkışa imza attı.
Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a erken seçim çağrısında bulunarak çok konuşulacak gündem yaratacak ifadelere başvurdu.
Türkkan, şunları söyledi;
Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için bizde bir fedakarlık yapabiliriz.
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