Tottenham'da Pochettino dönemi sona erdi

Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Pochettino'nun yerine Jose Mourinho ismi konuşuluyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı

Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti. Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.





Jose Mourinho sesleri

BBC'de yer alan habere göre; Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine en yakın isim Jose Mourinho. Porto ve Inter'in başında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Jose Mourinho, Manchester United'dan ayrıldığı Aralık 2018'den bu yana takım çalıştırmıyor.