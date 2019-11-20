Ümit Milli Takım Andorra'ya boyun eğdi Vedat İnceefe'ye istifa çağrısı

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup eleme altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Vedat İnceefe'nin istifası istendi.

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme 6'ncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi.

Andorra la Vella kentindeki Ulusal Stadyum'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Ricard Fernandez ve 87'nci dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti. Ay yıldızlı takımda Cenk Özkacar, 86'ncı dakikada kırmızı kart gördü.

Şenol Güneş de izledi

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Barcelona Başkonsolosluğu yetkilileri de izledi.

6’ncı maçında 4’üncü mağlubiyetini aldı

Ümit Milli Takım, Andorra deplasmanında sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılırken 6’ncı maçında 4’üncü mağlubiyetini aldı. Grupta son sıraya gerileyen ümit milliler, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Andorra tarihinde ikinci kez

Andorra Ümit Milli Takımı, bu galibiyetle birlikte tarihindeki 2’nci galibiyetini aldı. Andorra, 2006 yılından bu yana çıktığı 53 maçta tek galibiyetini 16 Haziran 2015 tarihinde 1-0’lık skorla Litvanya karşısında almıştı. Türkiye karşısında alınan galibiyet, Andorra tarihinin en farklı galibiyeti olurken, ev sahibi ekip yaklaşık 4.5 yıl sonra galibiyet elde etti.





Tarihi tersten yazdı

A Milli Takım, EURO 2020 bileti alıp başarıdan başarıya koşarken VEdat İncefe'nin takımı adeta yerlerde sürünüyor. Türkiye Ümit Milli Takımı teknik direktörü Vedat İnceefe'ye sosyal medyada istifa çağrısı yapıldı. Tarihi tersten yazan adam olarak ilan edilen Vedat İncefe'ye tepkiler çığ gibiydi.

İşte Vedat İncefe hakkında yapılan yorumlardan bazıları...







