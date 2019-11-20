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Türkiye'nin 'operasyon başlatırız' restine Rusya'dan yanıt: Çok şaşkınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD ve Rusya'nın verdiği sözleri tutmadı' deyip Türkiye'nin yeni bir operasyon yapabileceğini açıkladı. Türkiye'nin bu restine Moskova'dan 'Çok şaşkınız' yanıtı geldi.

RIA Novosti haber ajansına konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şöyle yanıt verdi: 

"Operasyon sözlerine çok şaşırdık"

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya'yı 'sözlerini tutmamakla' suçlaması ve Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon düzenleme sözlerine çok şaşırdık. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatması durumu daha da kötüleştirebilir.

Dışişleri Bakanı ne demişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını belirterek, "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" demişti.

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