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Şevki Yılmaz'dan AK Parti'ye şok çağrı! O bakanı ihraç edin!

TBMM 20. dönem Rize milletvekili Şevki Yılmaz katıldığı programda AK Parti'ye ilginç bir çağrıda bulundu. Yılmaz, erken evlilik gibi mağduriyet oluşturan yasalarda imzası bulunan bakanların partiden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Akit TV'de Bülent Deniz'in sunduğu Milli Diriliş programında konuşan eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şevki Yılmaz, süresiz nafaka, erken evlilik gibi yasalara, Sivas mağdurları ve yeni kimlikteki din ifadesini kaldırılmasına tepki gösterdi.

Bakan olmayın yapan olun

"Bakan olmayın yapan olun" diyerek Bakanlara icraat konusunda seslenen Şevki Yılmaz, "Aklımızı başımıza alacağız, Türkiye'nin yükünü yüklenenler lazım Türkiye'de. Reis her şeyi yüklenemez ki!" açıklamasında bulundu.

Süresiz nafaka zulmünün hala çözülmemesine sert tepki

Mağduriyetlerin çok fazla olduğunu dile getiren Şevki Yılmaz, bunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Bir sürü mağdur var ortada. Bir nafaka yasası zulüm değil mi? Efendim çalışıyorlar...Çalışıyor değil bitecek ya. Ne çalışılıyor! Anası ağlamış milletin. Kadın sırf nafaka için koca değiştiriyor. Böyle bir şey mi olur ya! Nafakanın süresini Kur'an belirtmiş. Zulüm oldu mu, Cenabı Hak tokatı atar." dedi.

Bu yasaları çıkaranlar partiden ihraç edilmeli

Erken evlilik zulmüne de tepki gösteren Şevki Yılmaz, bu yasaları çıkaranların partiden gönderilmesi gerektiğini söyleyerek "Erken evlilik, o zaman ki FETÖ kadrolarının bu iktidara kurduğu bir tuzak da bu. Bunu yapan bakan partiden ihraç edilmeli ya! Sen bunu yaptın diyerek partiden gönderilmeli. Belediye başkanı ise istifası alınması lazım." ifadesinde bulundu.

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