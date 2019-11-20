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Maradona 2 ay dayanabildi

Arjantin efsanesi Diego Maradona'nın teknik direktörlük serüveni 2 ay sürdü.

Arjentin Süperliga ekibi Gimnasia La Plata, Diego Armando Maradona'nın teknik direktörlükten istifa ettiğini açıkladı. Üç aydan kısa bir süre Gimnasia'nın başında yer alan Maradona, takımın başında 8 maça çıktı.

Takımının 5 kez yenilmesine engel olamayan Maradona, 3 galibiyet görebildi ve Gimnaisa'yı küme düşme potasından kurtaramadı. Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino da ayrılığı duyurdu ve "Maradona artık Gimnasia'nın teknik direktörü" değil açıklamasını yaptı.

Eylül ayının başlarında Gimnasia'yı 24 takımlı ligde son sıradayken alan 59 yaşındaki Arjantin efsanesi, geçen hafta sonu Aldosivi'ye 3-0 yenildikleri maçta son kez takımın başında sahaya çıktı.

Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası sırasında teknik direktörlüğünü de yapan Maradona, Gimnasia'dan önce çalıştırdığı Meksika 2. Lig ekibi Dorados'tan sağlık problemleri nedeniyle ayrılmıştı.

Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig takımları Al-Wasi ve Fujairah'ı da çalıştırmıştı. Barcelona ve Napoli'nin eski forveti, Arjantin Milli Takımı'nı Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa, 4 yıl sonra da İtalya'da finale taşımıştı.

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