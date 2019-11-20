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Berke Özer ameliyat edildi

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Kulübü, genç kalecisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen kaleci Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

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