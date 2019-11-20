Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli EYT açıklaması: Her şeyi denedik

Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, EYT konusunda yaptığı "Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum" açıklamasının ardında gözlerin çevrildiği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.



EYT ile ilgili çok sayıda analiz yapıldığını açıklayan Bakan Selçuk, "EYT ile ilgili en az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı. Bakanı Selçuk ayrıca, "15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Sayıları 6 milyonu bulan EYT'lilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara son noktayı koymuştu. Erdoğan, "Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum" demişti.

Erdoğan EYT konusunda şu açıklamaları yapmıştı:

"Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim başımıza erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecek ve ödedi. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Erken emekli olup ikinci iş arayacak ve işsizliğin yükselmesine neden olacak. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsek de olmayacak. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı."

Ülkeye yıllık maliyeti 100 milyar tl'yi geçiyor

EYT'lilerin sayısının 5 ila 6 milyon civarında olduğuna dikkat çeken sosyal güvenlik uzmanları, en düşük emekli maaşı olan bin 600 lira üzerinden hesap yapılsa bile yıllık maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olacağına dikkat çekti. Yaklaşık 6 milyon kişinin şu anda EYT'li olduğu biliniyor. Şu andaki rakamlarla fatura en az 113 milyar TL.