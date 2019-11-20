Facebook'a intikam pornosu ihbarı yağıyor! Ayda 500 binden fazla

Sosyal medya ve arkadaşlık devi Facebook'a 1 ayda 500 binden fazla intikam pornosu ihbarı yapılıyor.
NBC televizyonunun raporuna göre şirket, bu gönderileri tespit etmek için çok sayıda yapay zekâ aracı kullanıyor.
25 kişilik bir ekip görev yapıyor
Facebook’ta intikam pornosu akışının kontrolü için 25 kişilik bir ekibin görevli olduğu bildiriliyor. Facebook ayrıca, kullanıcılarına sunduğu bir programla mahrem fotoğraflarının siteye başkaları tarafından yüklendiği anda haberdar olma imkânı da sunuyor.
"25 ABD’liden biri intikam pornosu kurbanı"
Programda mahrem fotoğraflarını yükleyen kullanıcı, fotoğraf başkaları tarafından yüklendiği anda site tarafından bilgilendiriliyor. Veri ve Toplum
Araştırma Enstitüsü DSRI’a göre, her 25 ABD’liden biri ‘intikam pornosu’ kurbanı.
Bu oran kadınlarda erkeklere göre neredeyse iki katı.
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