Büşra Nur Çalar Söylemez bebek mevlidi için konuştu : Eşimden çok kazanıyorum
Şatafatlı bebek mevlidi ile Türkiye gündemine oturan Büşra Nur Çalar Söylemez ilk kez konuştu. Büşra Nur ile eşi Ahmet Emin Söylemez lüks mevlid ile eleştiri konusu olmuştu.
Türkiye günlerdir Hidiv Kasrı'nda düzenlenen lüks bebek mevlidini konuşuyordu. Olayın başrolünde Büşra Nur Çalar Söylemez ile eşi Sağlık Bakanlığı eski müşaviri Ahmet Emin Söylemez yer alıyordu. Hidiv Kasrı'nda düzenlenen mevlidde küçük kızlarına tek taş pırlanta bir yüzük takmışlar ve milyon dolarlık araçları ile gündeme oturmuşlardı. Büşra Nur Çalar Söylemez, günler sonra suskunluğunu bozdu ve konuştu.
Ülke TV'ye konuşan Büşra Nur Çalar Söylemez, şatafatlı mevlid sonrası gelen eleştirilere tepki gösterdi. Büşra Nur Çalar Söylemez'in açıklamaları şöyle:
-"Bu kadar acımasızca linç edilmesi, günlerdir gündemde olması böyle bir mevlid videosunun ya da farklı şeyin kulaktan kulağa yayılması beni çok üzdü. Bırakın paylaşım yapmayı, çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma almaya çalışıyorum. Bunun için bekliyorum. Bugün kontrolüm vardı, günlerdir suskunluğumun tek sebebi bu.
-Ben kendi kendimi psikolojik olarak "Sakin ol Büşra, geçecek Büşra" diye toparlamaya çalışıyorum. Siz bana "Devam edecek misiniz?" diye soru soruyorsunuz. Konu devam edip etmemek değil. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyorum.
Araba bizim değil, pırlanta hediye
-En samimi şekilde kendimi ifade etmeye çalıştım… Mevlid videosunda görünen şatafat, mekanın kendi konsepti. Onun haricinde bahsedilen araba bizim arkadaşımıza ait bir araç. Araştırıldığında bize ait olmadığı ortaya çıkacak. Onun haricinde yüzük, manevi değeri olan hediye edilen bir yüzük. Bunun da 1 yıl önceki paylaşım olması ayrıca üzdü.