Büşra Nur Çalar Söylemez bebek mevlidi için konuştu : Eşimden çok kazanıyorum

Ülke TV'ye konuşan Büşra Nur Çalar Söylemez, şatafatlı mevlid sonrası gelen eleştirilere tepki gösterdi. Büşra Nur Çalar Söylemez'in açıklamaları şöyle:

-"Bu kadar acımasızca linç edilmesi, günlerdir gündemde olması böyle bir mevlid videosunun ya da farklı şeyin kulaktan kulağa yayılması beni çok üzdü. Bırakın paylaşım yapmayı, çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma almaya çalışıyorum. Bunun için bekliyorum. Bugün kontrolüm vardı, günlerdir suskunluğumun tek sebebi bu.