ASDEP nedir ASDEP başvuruları ne zaman 2019

Kamuda çalışmak isteyenler için umut kapısı olan ASDEP alımları hakkında son bilgiyi Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Peki ASDEP nedir, açılımı ne demek ve ASDEP alımları ne zaman başlayacak, işte başvuru şartları ve merak edilen detaylar...

ASDEP nedir, ASDEP açılımı ne demek araştırmaları başladı. Kamuda görevli olmak isteyen vatandaşların araştırdığı ASDEP alımları hakkında son bilgiler haberimizde.

ASDEP personel alımına ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, ASDEP nedir? ASDEP ne demek? ASDEP açılımı ne demek? ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak? ASDEP personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

ASDEP nedir : ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

ASDEP'e kimler başvurabilir: Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.